ثقافة غنية ليوم سبت حافل.. فعاليات متنوعة في مسارح ونوادي القاهرة والإسكندرية

يشهد اليوم السبت العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، والتي تنظمها المراكز والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والمستقلة، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

انطلاق الدورة 31 لمهرجان نوادي المسرح

ففي السادسة مساء، تنطلق فعاليات الدورة 31 للمهرجان الختامي لنوادي المسرح ــ "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز" بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

ويشهد حفل الافتتاح عرضيين مسرحيين لفرقة الجيزة، الأول بعنوان "دراما الشحاذين" تأليف بدر محارب، وإخراج عبد الرحمن أحمد، يعقبه "ثامن أيام الأسبوع" تأليف علي عبد النبي، وإخراج عبد الخالق أحمد.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء بمكتبة مصر العامة بالمنصورة بالتعاون مع نادي القصة، الندوة النقدية الأولي، والتي تحمل عنوان "الديستوبيا في الرواية العربية.. دراسة مقارنة"، وتتحدث فيها الشاعرة دكتورة رشا الفوال، وأعضاء نادي القصة بالمنصورة.

وفي السادسة والنصف مساء، تقام بنادي القصة بالقاهرة، احتفالية لتكريم الكاتبين الكبيرين سمير الفيل والسيد نجم. وذلك في إطار احتفال نادى القصة ببعض الفائزين بجوائز عربية.

تقام الاحتفالية بقاعة سينما بالهناجر بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة. حيث يكرم السيد نجم عن حصوله على جازة فلسطين العالمية، والكاتب سمير الفيل لحصوله علي جائزة الملتقي للقصة القصيرة.

ويشارك في الاحتفالية كل من: حسن الجوخ، محمد عبد الحافظ ناصف، عبده الزراع، فكري داود، الناشر دكتور عاطف عبيد، والكاتب أحمد عبده، ويدير الاحتفالية د. أحمد الباسوسي.

الإنسان والأثر في بيت المعمار المصري

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السابعة مساء، ببيت المعمار المصري بمقره الكائن بميدان القلعة، التابع لصندوق التنمية الثقافية، أمسية حكي معمارية بعنوان “الإنسان والأثر”، بمشاركة فرقة الحكواتية.

وفي الخامسة مساء، تقيم شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أولى فعالياتها -بعد تشكيلها الجديد-، حيث تعقد ندوة بعنوان "أدب الأطفال المصري.. جذور فرعونية" وذلك بمقر النقابة بالزمالك.

يشارك في فعاليات الندوة عدد من الكتاب والباحثين: د. حسين عبد البصير، د. إيمان سند، الفنان محسن عبدالحفيظ، هالة مصطفى، د. حمدي سليمان، ويديرها الشاعر عبده الزراع رئيس الشعبة.

وفي السابعة مساء، ينظم المعهد الفرنسي بالإسكندرية، عرض للفيلم الروائي الطويل، “امرأة في البحر”، للمخرج دروكاروفا، من إنتاج عام 2022. والفيلم مستوحي من رواية كاترين بولان، ضيفة معرض الكتاب الفرنكفوني المقام في المعهد الفرنسي بمصر.

في ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يعرض بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في السابعة مساء، الفيلم الروائي الطويل، “رجل بلا ذنب”، ويتناول الفيلم قصة “أنجيلا” أرملة تبلغ من العمر خمسين عامًا. توفي زوجها بسرطان الرئة. تعمل أنجيلا كعاملة نظافة في المستشفى. تكتشف أن فرانسيسكو، صاحب العمل السابق لزوجها، قد دخل المستشفى بسبب إصابته بجلطة دماغية وتتوالي الأحداث.

وفي الخامسة والنصف مساء، تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، حفل توقيع ومناقشة مؤلفات الكاتبة إلهام قطب، عضو اتحاد الكتاب المصريين.

وفي السابعة والنصف مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحتضن بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، عرض أفلام تخرج الدفعة الأولي من ورشة التوثيق والوعي البصري، والتي أقيمت ببيت السناري، في الفترة من سبتمبر 2022 إلي يناير 2023، ونتج عن هذه الورشة أربعة أفلام تسجيلية قصيرة تعرض خلال الأمسية.



كما يشهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الحادي والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان" ويستمر حتى 26 مايو الجاري.

ويأتي الأسبوع استمرارا لبرامج الأنشطة والفعاليات المكثفة التي تقدمها وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بتحقيق التنمية الشاملة لأبنائها ودعم برامج العدالة الثقافية وبناء الإنسان ورعاية الموهوبين.