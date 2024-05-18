السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رمضان عبد المعز: "بلاش قلق لأن المستقبل بيد الله"

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

سلط الشيخ رمضان عبد المعز، الضوء على القنوط من رحمة الله، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية dmc.

أكد "عبد المعز"، أن المستقبل بيد الله، وأن الله يعلم كل صغيرة وكبيرة، "عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين".

ونوه إلى أن هذه الآية العظيمة، من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها، التي يطلع منها ما شاء من خلقه وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين، والأنبياء المرسلين.

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة  "DMC".

يقدم البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير، وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.

رمضان عبد المعز فضائية DMC لعلهم يفقهون المستقبل كتاب مبين برنامج لعلهم يفقهون

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