الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تغاضى حكم لقاء الزمالك والمصري عن طرد عبدالله السعيد؟.. جريشة يوضح

عبدالله السعيد فى
عبدالله السعيد فى مباراة الزمالك والمصري

شهدت مباراة الزمالك والمصري، أمس خروج عبد الله السعيد لاعب الزمالك عن النص واعتراض لاعب الفريق الأبيض بشدة على الحكم أحمد الغندور أثناء تغييره وخروجه من ارض الملعب.

 

وأمام هذه الواقعة التى شهدتها مباراة الفريق الأبيض في  الجولة السادسة والعشرين بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024، كشف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن حكم اللقاء تغاضى عن الواقعة وتجاهل منح اللاعب كارت أصفر حسب اللائحة.

 

 وأضاف جهاد جريشة، أن عبد الله السعيد لاعب كبير ولكنه كان يستحق الإنذار بعد انفعاله وخروجه عن النص وعقوبة الإنذار كانت واجبة ضد اللاعب.

 

وتغلب المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك، بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

 

ورفع المصري رصيده إلى 42 نقطة في وصافة دوري نايل، بينما تواجد الزمالك بالمركز الـ11 بـ31 نقطة

الزمالك يحدد 4 مطالب لاستكمال الدوري

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، أصدر بيانا رسميا حدد فيه أربعة مطالب لاستكمال الدوري، وذلك على خلفيه نتيجة مباراته أمام المصري وطالب الزمالك في بيانه.

أولًا- نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة أمس أمام المصري من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تمامًا، كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

ثانيا- أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقًا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.

ثالثا- انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم  ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

رابعا- أن تكون مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.

ويهيب مجلس إدارة نادي الزمالك بكافة الجهات المعنية بتنظيم وإدارة البطولة أن تضطلع بمسؤوليتها وأن تدرك عدالة وقانونية مطالب نادي الزمالك.

ونتطلع إلى أن تبادر تلك الجهات فورًا إلى تأكيد حيادها وموضوعيتها واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ المطالب المشروعة لنادي الزمالك

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