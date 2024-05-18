السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

22 مايو الحكم على سائق قتل جاره لسبه ببولاق الدكرور

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حجز الحكم على سائق قتل جاره بسبب التعدي عليه بالسب والقذف في منطقة بولاق الدكرور، لجلسة 22 مايو للحكم.

كانت أحالت النيابة العامة بالجيزة سائق للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل جاره بمطواه لسبه وقذفه بمنطقة بولاق الدكرور.

وكان المستشار محمود غيطاس- محامي عام جنوب الجيزة الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات  لمحاكمة المتهم "عمار سمير" 25 سنة سائق، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 23780 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل "عفيفي محمد" عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ازهاق روحه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بأدوات تالية الوصف، وكال له ثلاث ضربات بمواضع متفرقة بجسده فأحدث بها إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت إليه تهمة إحراز سلاحا أبيضا وأداة (مطواة - وحجر) بغير ترخيص أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

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