السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسين الجسمي يفتتح صيف 2024 بأغنية "دلع دلع" (فيديو)

الجسمي
الجسمي

أصدر الفنان حسين الجسمي، أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "دلع دلع" مفتتحًا بها إصداراته في موسم صيف 2024، مجددًا تعاونه ونجاحاته مع الشاعر الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وذلك ضمن أحدث التقنيات والآلات الموسيقية الغربية والعربية.

كلمات أغنية "دلع دلع" حسين الجسمي

وشهدت أغنية "دلع دلع" عودة قوية للملحن سعد عتيبة، بعد غياب طويل، مظهرًا مزيج فني ورؤية موسيقية مختلفة وحديثة، ترجمها موسيقيًا حسام كامل، بالتوزيع والمكس والماستر.

ويقول الجسمي في مطلع الأغنية:

دلع دلع،، يا شيخة الحسن كله
دلع دلع،،  غني بصوتك مع الورق
غني وأنا اغني مع الشوق شله
هذا الحسن يلي سرق نومنا سرق
انتي القمر وانتي النجوم المطله
و انتي الغنج والدل والزين والفرق
أشراق حسنك نوره بكل حله
و مبيسمك يسطي مثل سطوة البرق.

وعرض الجسمي أغنية "دلع دلع" عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، متضمنًا كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الغنائية، وكذلك عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.

 لينك أغنية "دلع دلع" من موقع YouTube:
https://youtu.be/kpbM0t_qZ9Q?si=N-FYG3bLn8VhtEhF

حسين الجسمي اغنية حسين الجسمى الجديدة دلع دلع صيف 2024 كلمات

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