المجلس الأعلى للثقافة ينظم فعاليات ولقاءات خلال أسبوع

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، هذا الأسبوع عددا من الفعاليات واللقاءات الثقافية المتعددة، حول عديد من القضايا، نرصد لكم خريطتها في هذا التقرير.

ندوة "المتاحف ودورها في تنمية المجتمع"

تبدأ أنشطة المجلس الأعلى للثقافة، لهذا الأسبوع، في السادسة من مساء غد الأحد، ولقاء بعنوان “المتاحف ودورها في تنمية المجتمع”، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الكائن بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة.

يشارك في الندوة كل من الدكاترة: الطيب عباس، مدير المتحف الكبير. جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهـرة. حمدى السطوحى، استشاري تصميم المتاحف سلوى حمدى، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية.

صبحى عاشور، أستاذ الآثار اليونانى والرومانى بكلية الآداب. علاء الحبشي، أستاذ ورئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، مدير بيت يكن، ودكتورة مارى ميساك، أستاذ بكلية السياحة والفنادق.

كما تنظم لجنة السرد الروائي والقصصي، بالمجلس الأعلي للثقافة، في الثانية عشر من ظهر الإثنين 20 مايو، أمسية أونلاين، تديرها وتقدمها الكاتبة هالة البدري، ويشارك فيها كل من الكتاب: هبة الله أحمد، أحمد عبد اللطيف، الناقدة دكتورة ناهد راحيل، والشاعر أحمد حلمي.

ندوة "مسرح الطفل وصناعة المستقبل"

كما تحتضن قاعة الموتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة في الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء 21 مايو، ندوة بعنوان “مسرح الطفل وصناعة المستقبل”، يديرها ويقدمها د. مصطفى النشار، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة.

ويشارك في الندوة كل من: المخرج المسرحي عصام السيد - عبده الزراع- كاتب وشاعر ــ.د. نسرين البغدادى- أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضو المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا.

كما تعقد وفي نفس التوقيت ــ الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء 21 مايو ــ بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة بعنوان "تحديات الترجمة في عصر الرقمنة".

ويشارك فيها كل من: عاصم عز الدين طاهر العمارى، أستاذ اللغة الألمانية وآدابها جامعة عين شمس - دكتورة رشا كمال السيد أحمد، أستاذ الدراسات الأدبية والترجمة جامعة عين شمس ــ دكتور سامى محمد رجب مندور، أستاذ اللغة الفرنسية وآدابها بجامعة الأزهر.

تكريم رواد التربية وعلم النفس

كما ينظم المجلس الأعلى للثقافة، في السادسة من مساء الثلاثاء 21 مايو، ندوة لتكريم رواد التربية وعلم النفس، يديرها ويقدمها د. محمد أمين المفتى، الأستاذ بجامعة عين شمس.

ويكرم خلال اللقاء كل من الدكاترة فى مجال التربية: أحمد عثمان صالح ــ اسم الراحل د. مجدى يونس ــ مدحت النمر ــ اسم الراحل د نبيل نوفل.

وفي علم النفس يكرم كل من الدكاترة أحمد خيرى حافظ ــ رين العابدين درويش ــ عبد الله عسكر، ودكتورة فايزة يوسف.

إطلالة على التنوع البيولوجي والمخاطر التي تهدده

وبمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، يقيم المجلس الأعلى للثقافة، في الخامسة من مساء الأربعاء 22 مايو، بقاعة المؤتمرات بالمجلس، ندوة بعنوان "إطلالة على التنوع البيولوجي والمخاطر التي تهدده"، يديرها ويقدمها د. حامد عيد، الأستاذ بجامعة القاهرة.

ويشارك في اللقاء كل من الدكاترة: عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا. أحمد بهاء خيري، أستاذ بجامعة الإسكندرية رفعت جبر، رئيس قسم البيوتكنولوجي بكلية العلوم. عادل عبد الله سليمان، خبير الإدارة البيئية والتنوع البيولوجي.

عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس ومجدي توفيق خليل، أاستاذ البيئة بجامعة عين شمس.