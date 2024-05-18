سر الكنافة المثالية.. اكتشف وصفة مريم فخر الدين

مريم فخر الدين، شقراء السينما المصرية، التي قدمت العشرات من الأدوار الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون، شاركت خلالها أشهر نجوم الشاشة الفضية، مثل محمود ذو الفقار، أحمد مظهر، عمر الشريف، فريد الأطرش، أحمد رمزي، عماد حمدي، رشدي أباظة، صلاح ذو الفقار وغيرهم الكثيرون.

كما شاركت الفنانة مريم فخر الدين، بطولة أفلام مع نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، من بينهن، شادية، هند رستم، فاتن حمامة، ماجدة، زهرة العلا، ليلي طاهر، صباح. وغيرهن الكثيرات.

وقدمت مريم فخر الدين ثلاثة أفلام، جاءت في قائمة أفضل مائة فيلم سينمائي مصري، في تاريخ السينما المصرية خلال القرن العشرين، وهي أفلام: "رد قلبي"، "الأيدي الناعمة" و"العصفور" للمخرج يوسف شاهين.

صينية الكنافة

ورغم النجومية والشهرة الواسعة التي نالتها الفنانة مريم فخر الدين، إلا أنها لم تنس يومًا أنها ربة منزل وسيدة بيت تعشق الطبخ والوقوف في مطبخها لتحضر لأسرتها وجبة شهية. وكانت هذه المرة "صينية كنافة".

ففي عددها الــ146 والمنشورة بتاريخ 18 مايو من العام 1954، قدمت الفنانة مريم فخر الدين لقراء مجلة الكواكب الفنية المصرية، طريقة عمل "صينية الكنافة".

وتستهل مريم فخر الدين شرحها لتحضير صينية الكنافة، وقالت فرغي الكنافة النيئة حتى تصبح كالسلوك الرفيعة الخفيفة وحمريها جزءًا جزءًا في المسلي. امسحي قاع الصينية- من الداخل- بالمسلي، وضعي نصف كمية الكنافة فيها، وأضغطي عليها براحتيك حتي تصير متساوية في كل الأجزاء، ثم ضعي الحشو فوقها.

وعن أنواع الحشو وكيفية تحضيره تضيف مريم فخر الدين: والحشو يتكون من الزبيب والصنوبر والمكسرات، ولا تنسي أن المكسرات ــ جوز وبندق ولوز مقشر ــ ثم تحمص على النار، ثم تدق مع كمية من السكر في الهون.

ثم ضعي فوق الحشو النصف الباقي من كمية الكنافة واضغطي عليه حتى يتساوي، وبعد ذلك أضيفي القدر الكافي من المسلي على وجه الصينية، ثم أدخليها الفرن، فإذا ما دخلت على "السوا" اقلبي الكنافة؛ ليصبح وجه الصينية في القاع.

وتواصل مريم فخر الدين تقديم وصفتها لكيفية صنع صينية الكنافة: في هذه الأثناء أذيبي كمية من السكر في الماء، وأعصري عليها نصف ليمونة، وأضيفي قليلا من القرفة والقرنفل وأعقديها على النار.

بعد أن تخرج الصينية من الفرن، أتركيها حتى تبرد تمامًا، ثم قسميها بالسكين وهي في الصينية إلى قطع متساوية. صبي الشربات ــ السكر المعقود ــ على الصينية واتركيها حتى تتشرب الكنافة الشربات، وبذلك ستجدين أنك نجحت في إعداد أشهي طبق كنافة.