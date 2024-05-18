السبت 18 مايو 2024
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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات فرع البنات

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات فرع البنات

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات فرع البنات بمدينة نصر، اليوم، فى حضور بعض الأساتذة. 

وشملت الجولة تفقد لجان امتحانات كليات: الدراسات الإسلامية والعربية، والتربية، والدراسات الإنسانية، والصيدلة، والهندسة.

وشدد نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة التفقدية، على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، مؤكدا على ضرورة وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطالبات.

كما شدد، على أن تكون الأعداد معقولة حسب مساحة المكان لعدم التكدس واحكام السيطرة علي اللجان وكذلك أن تكون الورقة الامتحانية، طبقا لمتطلبات الجودة بعد حصول كليات الفرع علي شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة.

وأشار، إلى ضرورة وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات بالتنسيق مع الإدارة الطبية، وذلك في حضور عمداء ووكلاء كليات الفرع بمدينة نصر.

فى سياق آخر، تفقد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أعمال الامتحانات بكليات الفرع بتفهنا الأشراف، والزقازيق.

وقد تفقد أولًا لجان الامتحانات بفرع الزقازيق بكليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والدراسات الإسلامية بنات.

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وحرص على الاطمئنان من الطلاب على توفير الجو الملائم لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما حرص على التأكد من مناسبة الامتحان لمستويات الطلاب.

ومن جانبهم أكد عمداء كليات الجامعة بالزقازيق على التعاون المشترك بينهم، وحرصهم على العمل المشترك لرفعة شأن الأزهر الشريف وجامعته؛ لأن الجميع يعمل تحت مظلة مؤسسة واحدة.

وفي سياق متصل انتقل إلى فرع جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف؛ حيث تفقد أعمال امتحانات بكليتي: التربية والشريعة والقانون، وامتحانات التخلف بكليتي: التجارة، والدراسات بنات.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليات فرع البنات

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