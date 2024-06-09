الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل

أصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب موتوسيكل على كوبري الطعمية بالمنزلة بمحافظه الدقهلية.

 

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطار من مركز شرطة المنزلة بوقوع حادث انقلاب على كوبري الطعمية وإصابة 3 أشخاص.

 

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من محمد إبراهيم، ١٨ سنه باشباه نزيف بالمخ وجروح متفرقة بالجسم ومحمد محمود، ١٨ سنة بكسر مفتوح بالركبة وجروح متفرقة بالجسم ومحمد سلامه، ٤٥ سنة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى المنزلة.

 

وبالفحص تبين أن قائد الدراجة البخارية لا يحمل رخصة قيادة وحاول عمل حركات استعراضية أثناء السير 
وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

 

اصيب ٣ اشخاص كوبري الطعميه المنزله محافظة الدقهلية الدقهلية

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