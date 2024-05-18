"القومى للمرأة" يشارك فى افتتاح مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة بالأوبرا

شارك المجلس القومي للمرأة في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة فى دورته الثانية بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأعربت الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، عن سعادتها بانطلاق فعاليات الدورة الثانية للمهرجان والاحتفاء بعظيمات المسرح المصرى، من داخل دار الأوبرا المصرية، التى تعد أكبر صرح ثقافي في الوطن العربي وإفريقيا.

دعم المجلس ورعايته للمهرجان يأتى باعتباره منصة دولية هامة تناقش قضايا المرأة

وأكدت أن دعم المجلس ورعايته للمهرجان منذ انطلاقه يأتى باعتباره منصة دولية هامة تناقش قضايا المرأة في المسرح، وتجمع صانعات وصناع مسرح المرأة من مختلف دول العالم، مؤكدة أن المجلس سيواصل دعمه ورعايته للمهرجان وأهدافه التى تسعى لتمكين المرأة.

ووجهت الدكتورة رانيا يحيى، خالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمات على المهرجان من سيدات مخرجات وكاتبات وصانعات مسرح على جهودهن الحثيثة لخروج المهرجان بهذه الصورة المشرفة.

وعلى هامش فعاليات المهرجان، أقام المجلس معرض "المصرية" الذى يتضمن عرض منتجات لسيدات دربهن المجلس، وقد لاقى المعرض إقبالًا كبيرًا من ضيوف المهرجان، وأشادوا بجودة المنتجات وتنوعها وحرفية صنعها.

وتعد المنتجات المعروضة هى نتاج التدريبات التى نظمها المجلس للسيدات ضمن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ومشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة افتتح دورته الثانية في الثامنة مساء الخميس الماضى على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان والفنان فتحي عبدالوهاب عضو مجلس أمناء المهرجان والفنانة صفاء الطوخى والفنانة سلوى محمد على والفنانة كريمة منصور وعدد من الفنانين والنقاد والصحفيين وضيوف المهرجان من دول العالم المختلفة.