السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "صحة النواب": إصدار قانون المسئولية الطبية قريبًا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية، وتابع قائلًا: "رأينا تضحيات خلال فترة كورونا والرعاية الفائقة للقادمين من قطاع غزة"، مؤكدًا أن مستقبل التمريض فى مصر لائق وراق. 

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جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، بحضور نخبة من القيادات الصحية والتمريضية.

 

قانون المسئولية الطبية
 

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: نعمل بشكل جيد مع الحكومة والنقابات لإصدار قانون المسئولية الطبية للحفاظ على حقوق المريض والأطقم الطبية وتحديد عقوبات الاعتداء على المستشفيات"، مؤكدًا إصداره قريبًا.
يذكر أنه شارك فى المؤتمر منظمة الصحة العالمية، واتحاد المستشفيات العربية، مؤسسة الباقيات الصالحات، الأكاديمية العسكرية، المؤسسة العلاجية، ممثلين عن شيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعدد من القيادات الصحية والتمريضية، وعمداء التمريض، ورؤساء قطاعات التمريض فى المحافظات.

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