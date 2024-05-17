الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس "المستشفيات التعليمية": قطاع التمريض يعمل بإخلاص في خدمة الصحة والإنسانية

الدكتور محمد مصطفى
الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار

أكد رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، أهمية مهنة التمريض الإنسانية، والجهود التي يبذلها الممرضون والممرضات في الارتقاء بالخدمات الصحية ضمن أفضل الممارسات العالمية حيث يقدمون جهودًا استثنائية لدعم ومساندة المرضى، ويعملون بإخلاص في خدمة الصحة والإنسانية، ويقدمون الرعاية الناجحة والجيدة للأفراد من جميع الأعمار، ولهم دور أساسي في التصدِّي للعبء المتزايد للأمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض القلب. 

جاء ذلك في كلمة للدكتور عبدالغفار، في اليوم العلمي للتمريض، الذي نظمته الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الجمعة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، وذلك تحت رعاية وبحضور رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت عنوان "نحو تحقيق الاستدامة في القطاع التمريضي نحو التميز والوصول للمعايير العالمية و(رؤية مصر 2030).

وقال عبدالغفار، إن مهنة التمريض هي مهنة أساسية تلعب دورا أساسيا وليس ثانويا بجانب الأطباء، إذ لا يستطيع الأطباء بأي حال من الأحوال أن يؤدوا دورهم وخدماتهم للمرضى بدون الممرضين، ولم يعد دور التمريض دورا مساعدا للأطباء، بل هو دور أساسي ومكمل والخدمة الطبية لا تكتمل إلا بوجود تمريض واعٍ ومتفهم لطبيعة عمله. 

الوصول للمعايير العالمية في القطاع التمريضي

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وأضاف أن الهيئة تسعى دومًا لتحقيق الاستدامة في التميز والوصول للمعايير العالمية في القطاع التمريضي نحو (رؤية مصر 2030)، عن طريق رفع كفاءة أطقم التمريض العاملة بها من خلال التدريب والتعليم الطبي المستمر، وعقد الندوات والدورات التدريبية لهم، والهيئة كان لها السبق في تنظيم الدبلومات المهنية المعتمدة للتمريض من خلال مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة. 

وفي السياق.. كرم الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، المتميزين والمتميزات من أطقم التمريض بمستشفيات ومعاهد الهيئة؛ تقديرًا لجهودهم ودعما لهم، وحافزا لكل الأطقم الطبية في الاستمرار بالعمل بتفانٍ وإخلاص، وأن المتميز منهم محل تقدير دومًا.

الهيئة العامة للمستشفيات مهنة التمريض دعم ومساندة المرضى السرطان وأمراض القلب المعاهد التعليمية

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