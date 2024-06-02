برشلونة يهنئ ريال مدريد بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أوروبا

بعث نادي برشلونة الإسباني، برسالة تهنئة إلى ريال مدريد بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس السبت.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 عقب فوزه على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين على ملعب "ويمبلي".

وتعد تلك البطولة هي الخامسة عشر بالنسبة لـ ريال مدريد في تاريخه ليواصل كتابة مشواره الحافل بالألقاب.

ونشر نادي برشلونة عبر حسابه على منصة إكس " تهانينا لـ ريال مدريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

https://x.com/FCBarcelona/status/1797019249543647235

سجل هدفي ريال مدريد داني كارفخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 73 و82 من عمر المباراة.