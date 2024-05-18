السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك برلمانى بسبب نقص الدواء وألبان الأطفال فى الأسواق وارتفاع أسعارها

آمال رزق الله
آمال رزق الله

تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن أزمة نقص الدواء وحليب الأطفال وتأثير اختفائهما من السوق على الأمن القومي للبلاد.

وأشارت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة إلى أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير ونقص غير مسبوق في الدواء وحليب الأطفال، مما يزيد من معاناة المرضى وارتفاع أسعار حليب الأطفال بنسبة تصل إلى 70%. كما أن تفاقم الأمر يؤدي إلى زيادة تداول الأدوية وحليب الأطفال المهربة والمغشوشة في السوق.

ونوهت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتفاقم الأزمة وتزايد نقص الدواء، مشيرة إلى أن شكاوى المواطنين ترد إليها وتحمل تخوفات من زيادة نقص الأدوية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة. كما كشفت عن نقص أدوية تقترب من ألف صنف حاليًا من أدوية السكر مثل "ميكستارد"، وأدوية للهرمونات والغدة وبعض أدوية الأورام والأمراض العصبية، لذا يجب تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لمنع تفاقم الأزمة.

وأكدت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن أزمة نقص الدواء في الفترة الأخيرة ليست فقط في ارتفاع أسعاره، ولكن في عدم توافره، وأن القطاع الطبي يمثل أمنًا قوميًا للبلاد. لذا نناشد الحكومة وهيئة الدواء في وضع حل سريع والتدخل بدعم قطاع الدواء في هذه المرحلة وتوفير الأدوية الناقصة في السوق والمراقبة على سعرها في الصيدليات والمستشفيات.

ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدًا وعلى مدار يومي الأحد والإثنين بمقر المجلس بالتحرير، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وأخذ الرأي بشأن قوانين أخرى.

 

مشروع قانون بشأن المنشآت الصحية

ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

مجلس النواب مجلس الوزراء وزير الصحة طلب إحاطة ألبان الأطفال أدوية الأورام

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