السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز

الشاى بالحليب.. مخاطر لا تتوقعها

الشاي بالحليب - صورة
الشاي بالحليب - صورة أرشيفية

يحذر خبراء التغذية من مخاطر الإفراط في غلي الشاي بالحليب لأنه قد يقلل من العناصر الغذائية ويسبب الحموضة وقد ينتج مواد مسرطنة.

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الشاى بالحليب

يعد الشاي بالحليب عنصرًا أساسيًا في الصباح في كل أسرة تقريبًا، لكن الكثير منا يستمتع بأكواب متعددة منه طوال اليوم للبقاء نشيطًا أو لإشباع شهيتنا للحلويات في بعض الأحيان.

وحذرت إرشادات جديدة صادرة عن ICMR من الاستهلاك المفرط للشاي والقهوة بالحليب، حيث إن العناصر الموجودة في المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تعوق امتصاص الحديد في أجسامنا.

وبصرف النظر عن كثرة تناول الشاي، يحذر خبراء التغذية أيضًا من مخاطر الإفراط في غلي الشاي بالحليب لأنه قد يقلل من العناصر الغذائية ويسبب الحموضة وقد ينتج مواد مسرطنة.

والشاي هو أحد المشروبات الأكثر شعبية التي يتم استهلاكها في جميع أنحاء العالم، وتزداد شعبيته بسبب فوائده الطبية والروابط الاجتماعية والثقافية، والمكونات الرئيسية المسئولة عن الفوائد الصحية في الشاي هي البوليفينول، مثل الكاتيكين والثيافلافين والفلافونويد. 

ويقول المختصون إن التأثير على خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي عند إضافة الحليب يعتمد على عوامل متنوعة، مثل نوع الشاي وكمية الحليب وطريقة تحضير الشاي بالحليب.

عند تسخين الشاي بالحليب إلى ما هو أبعد من درجة الحرارة المثالية يمكن أن يؤدي إلى العديد من النتائج غير المرغوب فيها، ما يؤثر على كل من النكهة والتركيب الغذائي للمشروب، ويمكن أن يتعطل التوازن الدقيق للنكهات في الشاي بالحليب بسهولة عن طريق الغليان الزائد، لأن أوراق الشاي يمكن أن تطلق المر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكتسب الحليب طعمًا محترقًا، ما يقلل من جودة المشروب.

مواد مسرطنة الشاي بالحليب العناصر الغذائية الصباح الفلافونويد

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