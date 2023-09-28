الانتخابات الرئاسية.. ليلى مقلد: الرئيس السيسى أعاد لمصر مكانتها

أعلنت مبادرة شباب بيحب بلده دعمها الكامل لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة لاستكمال مشروعات الدولة العملاقة والنقلة الحضارية والتاريخية التي تحققت في عهده.

في هذا السياق، قالت ليلى مقلد، مؤسس مبادرة شباب بيحب بلده، نحن نعيش أزهى عصور التطور الصناعي والزراعي والتنموية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يعيد للشعب ثقته في قدرته على تحقيق المستحيل.

مشروعات تنموية كبيرة

وتابعت مقلد أن آفاق المصريين وأحلامهم ارتفعت بشكل كبير مع الإنجازات التي تحققت والمشروعات التنموية الكبيرة والمبادرات الرئاسية التي حققت طفرة في جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأضافت أن استمرار المنظومة الحالية ينعكس على استكمال المشروعات العملاقة لنرى جميعا ومعا وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استعادة مصر لمكانتها وقوتها الاقتصادية عالميًا، وفي مصاف الدول الصناعية والإنتاجية الكبرى.