وفد من الصحة والمنظمة العربية يزور مصابى فلسطين فى دمياط

استقبل وكيل وزارة الصحة في دمياط، وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان لزيارة المصابين الفلسطينيين بمستشفيات دمياط، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.

واستقبل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة نائب رئيس المنظمة وأعضاء مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، وذلك فى حضور الدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والمسئول عن متابعة المرضى الفلسطينين بمستشفيات دمياط.

ورافق وكيل الوزارة الوفد لزيارة المرضى الفلسطنيين بمستشفى حميات دمياط ومستشفى الصدر، حيث قام الوفد بزيارة المرضى ومرافقيهم والاستماع إليهم وتفقد أحوالهم والخدمات المقدمة إليهم سواء الخدمات الطبية أو الدعم النفسي لهم.

واتطمأنت البعثة إلى الخدمات المقدمة للمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم وتقدمت بوافر الشكر لمديرية الصحة وإدارة مستشفيات الصدر وحميات دمياط على الجهد المبذول نحو ضيوف مصر.

وعقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط، لقاءً مع محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية في دمياط وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بدمياط بحضور الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة علي هامش احتفالية التربية الإيجابية؛ لبحث التنسيق في وضع رؤية مستقبلية وبروتكول مشترك تستهدف بحث فرص الابتكار بملف الاستثمار الصحي بين القطاعين، بما يعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات الصحية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تابع وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة خلال الفترة الماضية في محافظة دمياط.