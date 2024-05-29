الأمير جورج.. هل أصبح نسخة مصغرة من والدته كيت ميدلتون؟

خلال حدث نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في استاد ويمبلي بلندن، كان الأمير جورج، البالغ من العمر 10 سنوات، بصحبة والده الأمير ويليام. وأثناء تواجدهما في المدرجات، لفت انتباه الحاضرين عندما بدا الأمير جورج يُنسق شعره بأصابعه بطريقة مشابهة لتقنية تقوم بها والدته كيت ميدلتون بشكل شائع.

وتمت ملاحظة هذه اللحظة الطريفة والمميزة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين لاحظوا الشبه الواضح بين سلوكيات الأمير جورج وعادات والديه، ولم يقتصر التشابه على تقنية شعره فقط، بل كان الأمير جورج يرتدي ملابس مشابهة لتلك التي يفضلها والده، مما جعله يبدو وكأنه نسخة صغيرة منه خلال المباراة النهائية بين فرق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وتزينت زيّات الأب والابن ببدلات بحرية مميزة، مصحوبة بربطات عنق زرقاء تميزت بخطوط حمراء وبيضاء، مما أضاف للمشهد لمسة من التناغم والتماهي بين الأجيال.

ظهور الامير ويليام في مباريات استون فيلا

على صعيد منفصل، شهدنا حضور الأمير ويليام، رئيس اتحاد كرة القدم، في عدة مباريات لناديه المفضل، أستون فيلا، خلال الأسابيع الأخيرة، في حين كانت زوجته الأميرة كيت ووالده الملك تشارلز يخضعان للعلاج من السرطان. وقد تمكن أستون فيلا من التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، ما دفع مشجعه الملكي الشهير إلى تهنئتهم بتغريدة مميزة.

وفقًا لمصادر قريبة من الأمير، فإنه كان يشعر بالفخر والدعم تجاه نتائج فريقه المفضل، مؤكدًا أهمية كرة القدم في اللحظات الصعبة كهذه.

وفي إحدى المباريات، رافق الأمير جورج والده في استاد أستون فيلا في 11 أبريل، حيث أكد الأمير ويليام أن ابنه الأكبر يتبع خطى والده كمشجع مخلص لفريق فيلا. وعندما سئل الأمير عما إذا كان الأمير جورج يشعر بالفخر بالمشاركة، أكد أنه بالتأكيد كان كذلك، مشيرًا إلى حبه الكبير للفريق.