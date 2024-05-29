الكشف على 1642 مريضا فى قافلة طبية ببرج العرب بالإسكندرية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، قافلة طبية بقرية المركزية ببرج العرب استمرت ليومين بالوحدة الصحية المركزية لطب الأسرة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتي تبعد 21 كم عن أقرب مستشفى (مستشفى برج العرب المركزي).

جاء ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

10 تخصصات بالقافلة الطبية المجانية

وأوضحت الدكتورة غادة ندا، أن القافلة ضمت 10 تخصصات ( باطنة - أطفال - أسنان - أنف وأذن - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة - جلدية - رمد ) وشارك فيها 60 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

تحويل 17 حالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات

وأشارت وكيل صحة الإسكندرية،إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1642 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 17 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

إجراء 351تحليل بمعامل الدم والطفيليات

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 228 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و123 تحليلًا بمعمل الطفيليات و9 اشعة سينية علاوة على فحص 197 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 576 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

قافلة طبية ببرج العرب في الإسكندرية

قافلة طبية ببرج العرب في الإسكندرية

قافلة طبية ببرج العرب في الإسكندرية

قافلة طبية ببرج العرب في الإسكندرية