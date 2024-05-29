الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريم العمدة لـ"الشاهد": الحروب فى الإقليم أثرت اقتصاديا على 88 مليون مواطن

الدكتور كريم العمدة
الدكتور كريم العمدة

قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد السياسي، إن البنك الدولي أجرى دراسة في عام 2016 عن تأثير التوترات والحروب على الاقتصاد، وتناول إقليم الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

ولفت خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن البنك الدولي في دراسته قال إن الأزمات أثرت على دول بعينها، وحددها، وهي العراق واليمن وسوريا وليبيا، وقال 88 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر، وأن العراق به 40 مليون مواطن بحاجة لمساعدات عاجلة، وأن نصف سكان اليمن قد يمرون بمجاعة، وبحاجة لمساعدات إنسانية.

وأوضح أن الدراسة كشفت عن تأثيرات غير مباشرة على مصر والأردن وتركيا، وأن كل مواطن في مصر والأردن وتركيا خسر 1.1% من الناتج المحلي نتيجة تأثرات الإقليم وانخفاض الاستثمارات ووجود اللاجئين.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الوافدة للدول العربية في 2007 بلغت 64 مليار دولار، إلا أنها تراجعت بعد ذلك بسبب أزمات الإقليم، ووصل إلى 22 مليار دولار تقريبًا، رغم أن الاستثمارات العالمية في 2015 كانت 2.7 تريليون دولار، وهو رقم كبير عالميًا.

الاقتصاد الحروب كريم العمدة الشاهد برنامج الشاهد

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