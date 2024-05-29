العلاقات السياسية بين مصر والصين دعامة أساسية للشراكة (فيديو)

تتميز العلاقة السياسية بين مصر والصين بنشاط دبلوماسى على كافة المستويات، وتتبادل الدولتان الزيارات الرسمية بشكل دورى لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارة للصين عام 2014، ورد الرئيس الصينى شى بينج الزيارة فى 2015 لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة، آخرها زيارة الرئيس السيسى للصين عام 2022 للمشاركة فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

ويشهد التعاون الأمنى بلين البلدين تعزيزا ملحوظا وتبادل خبرات فى مجالات مكافحة الإرهاب.

كما تتضمن العلاقات السياسية دعما متبادلا وتؤكد مصر على سياسة “الصين الواحدة”، كما تدعم الصين مصر فى تحقيق السلام بالمنطقة.

وهناك موقف مشترك بين البلدين بشأن القضية الفلسطينية ودعم للموقف المصرى.