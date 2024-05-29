الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تستعد لاستضافة اجتماع اتحاد الروابط العالمية.. أحمد دياب يوضح (فيديو)

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

أعلن رئيس رابطة الأندية المصرية، النائب أحمد دياب، أن مصر ستكون المضيفة للاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في أكتوبر المقبل، موضحًا أنه سيُعقد الاجتماع في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر.

 

وأوضح دياب، خلال لقائه عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة cbc، أن هذه الفعالية تجمع قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة من جميع أنحاء العالم، ويهدف الاجتماع إلى وضع تصورات للمواسم القادمة وتعزيز التعاون وتبادل أفضل الخبرات.

 

وعبر "دياب" عن سعادته بإعلان استضافة هذا الحدث، مؤكدًا أن مصر قادرة على استضافة أي حدث رياضي على الصعيدين الوطني والعالمي، كما يُعَدّ هذا الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على تراث مصر الغني وثقافتها الرياضية الديناميكية.

 

وأكد "دياب" أنه تم التقدم مسبقًا بطلب لاستضافة هذا الحدث، وأن الدولة المصرية تمتلك القدرة على تنظيم واستضافة أحداث عالمية، كما سيتم التنسيق مع الشركة المتحدة لإنجاح هذه الفعالية.

رئيس رابطة الأندية المصرية النائب أحمد دياب مصر اتحاد الروابط العالمية رابطة الأندية في المساء مع قصواء قصواء الخلالي كرة القدم المتحدة

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