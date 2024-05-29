الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس رابطة الأندية يتحدث عن أزمة مواعيد الدورى المصرى (فيديو)

الدوري المصري
الدوري المصري

أعلن رئيس رابطة الأندية المصرية، النائب أحمد دياب، عن تحقيق نسبة 60% فقط من أهداف التسويق الخاصة بالدوري المصري، مؤكدًا أن الرابطة تعمل على تشكيل عقلية الاستثمار الرياضي في مصر.

وأشار دياب، خلال لقائه عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة cbc، إلى أن عودة الجماهير إلى المدرجات بالسعة الكاملة كانت التحدي الأهم أمام الرابطة، وأنهم نجحوا في تحقيقه.

وأكد أن اللوائح ستطبق على جميع الأندية دون استثناء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي عوائق تقف أمام تنفيذ القرارات، موضحًا أن استكمال دوري كورونا قبل سنوات أثر على انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن، وأن هدفهم هو الانتهاء في مواعيد مشابهة لدوريات العالم.

وفي ختام حديثه، أشار "دياب" إلى أن ملامح شكل الدوري الممتاز في الموسم الجديد لم تتضح بعد، وأن كافة التفاصيل ستُعلن في سبتمبر المقبل، وأكد أنهم يمتلكون ما يقرب من 4 سنوات لتصحيح مسار كرة القدم في مصر ومواكبة الكرة العالمية.

رئيس رابطة الأندية المصرية النائب أحمد دياب الدورى المصرى الاستثمار الرياضي عودة الجماهير في المساء مع قصواء قصواء الخلالي مواعيد الدوري المصري

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