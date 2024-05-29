شهادة تحركات عصام صاصا بعد حادث الدائرى

كشفت شهادة تحركات المطرب عصام صاصا عن تواجده خارج البلاد بتاريخ 9 مايو بعد حادث الطريق الدائري في دبي بدولة الإمارات.

نشر شهادة تحركات عصام صاصا بعد حادث الدائري

وجاء في شهادة تحركات المطرب عصام صاصا في الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 14 مايو 2024، أنه يحمل جواز سفر رقم «a04264439» سنة الإصدار 2022 والثابت بأنه غأدر البلاد 3 مرات خلال عام 2024، وتضمنت شهادة التحركات أنه أخر مغادرة له بدون وصول هي دولة الإمارات بإمارة دبي، حيث غادر البلاد بتاريخ 9 مايو ولم يستدل على عودته مرة أخرى إلى البلاد.

كانت قد قررت نيابة العمرانية، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة وقيادة سيارة تحت تاثير المخدر في قضية حادث الطريق الدائري.

وثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وايضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.