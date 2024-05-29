كريم العمدة لـ"الشاهد" مفاجأة عن حجم الإنفاق العسكرى فى مصر مقارنة بالإقليم

قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد السياسي، إن التوترات وعدم الاستقرار الأمني في المنطقة تشعل سباق التسلح، حتى بالنسبة للدول البعيدة عن الصراع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عام 2015 كان الأعلى في زيادة الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن حجم الإنفاق العسكري في الدول العربية بلغ 4% قبل 2011 ثم قفز في 2015 إلى 6.5%، وهو رقم كبير، أما في 2022 انخفض إلى 4.7%، وكان أعلى الدول في الإنفاق العسكري هي دول الخليج، حيث بلغ الإنفاق العسكري في السعودية 7.5%، وفي قطر 7%، والإمارات 5%، الأردن والجزائر والكويت 4.75%، والمفاجأة أن مصر الأدنى في الإنفاق العسكري بنسبة 1.1% من الناتج المحلي.

وأردف أن أعلى إنفاق عسكري لمصر كان في 2002، ونسبته 3%، ثم تراجع المؤشر.

وتابع: "رغم كل إمكانياتنا العسكرية المذهلة لكننا الأقل إنفاقا في المنطقة، أقل دولة تنفق 3 أضعاف ما تنفقه مصر على التسليح".

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