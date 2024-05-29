الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طائرة ركاب أمريكية تتعرض لحادثة فى مطار دالاس الدولى.. (فيديو)

طائرة
طائرة

شهد مطار "دالاس فورت وورث الدولي" (DFW) بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، حادثة لطائرة ركاب جرّاء الرياح العاصفة التي اجتاحت الولاية.

 

وتسببت الرياح التي ضربت مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، في تحريك طائرة تابعة للخطوط الأمريكية من طراز "بوينج 373-800" وإبعادها عن بوابتها المخصصة لنزول الركاب في المطار.

 

وتداولت حسابات مهتمة بالطيران والسفر وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا، التقطته كاميرا في المطار، على ما يبدو، يوثق ما حدث للطائرة.

وكانت طائرة بوينغ مستقرة في مكانها قبل أن تبدأ بالتزحزح، بفعل الرياح التي بلغت سرعتها 123 كيلومترًا في الساعة، بعيدًا عن بوابة دخول المسافرين إلى صالة الاستقبال في المطار.

 

وأدت العواصف، التي تشهدها ولاية تكساس اليوم بتعليق الحركة الجوية في المطارات التي تخدم مدينة دالاس وأثرت على أكثر من 700 رحلة جوية

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