كريم العمدة يكشف لـ"الشاهد" أهمية الإنفاق العسكرى فى حماية الاستثمارات

قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد السياسي، إنه بالرغم من أن مصر الأقل بين الدول المحيطة في الإنفاق العسكري، إلا أنها أحسنت استغلال هذا الإنفاق على أكمل وجه، مما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن إجمالي الاستثمارات التي دخلت مصر في الفترة الأخيرة بلغت 120 مليار دولار، وهذه الاستثمارات التراكمة تحتاج جيش قوي يحميها.

وأردف أن مصر لها مصالح اقتصادية في البحر المتوسط والبحر الاحمر، وكل هذا يحتاج لسلاح بحري قوي يحميها، مؤكدًا أن الإنفاق على التسليح ضرورة وليس رفاهية، في ظل المعطيات المحيطة بالمنطقة، وأن امتلاك قوة عسكرية رادعة هدفه حماية الاستثمارات وىبار الغاز والبترول والأمن القومي.

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