الشناوى: "رفعت عينى للسماء" فيلم مشرف لمصر دوليا ومؤثر مجتمعيا

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن فيلم "رفعت عيني للسماء"، المتوج بجائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان، نموذج مشرف لمصر دوليا بابداع محلي من صعيد مصر.

جاء ذلك خلال جلسة الفن ودوره في بناء الجمهورية الجديده في منتدى حوار الثقافات للهيئة الإنجيلية.

وأوضح “الشناوي”، أن فيلم “رفعت عيني للسماء”، عمل فني هام اتيحت له الفرصة لإطلاع عنان الإبداع بنجاح ليصل بالقضايا المحلية إلى العالمية، بفكرة تأسيس فرقة مسرحية في قرية البرشا وعرض الأعمال الفنية بالفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.

وتابع: "الفيلم أبهرنا فكنا نعرف مدى إبداع الفيلم التسجيلي وجودة صناعته ولكننا تفاجأنا لوصوله لأكبر المهرجانات الدولية "كان" ليرفع اسم مصر عاليا".