الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مترجم كارتيرون ولاعبو الزمالك يستقبلون أحمد مرتضى منصور بالأحضان (فيديو)

أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور

عقب وصول أحمد مرتضى منصور إلى مقر نادي الزمالك بمنطقة ميت عقبة، توجه مترجم كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق إلى عضو مجلس الإدارة واستقبله بالأحضان وحفاوه بالغة، أعقبه ترحيب بعض لاعبي فريق الأول لنادي، وهم محمد عبدالشافي،محمد أشرف روقه، عبدالله جمعه، ومصطفى فتحى .

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لاعبو الزمالك يستقبلون أحمد مرتضى منصور

يذكر أنه وصل ،عصر اليوم، أحمد مرتضى منصور برفقه محمود خالد المستشار الفني للنادي، واتبعه وصول باقي أعضاء مجلس الإدارة، المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، اللواء علاء مقلد القائم بأعمال المدير التنفيذي، شريف حسين المدير التنفيذي ، المهندس هاني زاده عضو مجلس الإدارة، لتنفيذ قرار أشرف صحبي وزير الشباب والرياضة بعودة مجلس إدارة الزمالك الذي تم تجميده منذ عام مضى بكامل هيئته برئاسة المستشار مرتضى منصور.

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لاعبو الزمالك يستقبلون أحمد مرتضى منصور

ووصل إلى نادي الزمالك، منذ قليل، اليوم الثلاثاء المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، أحمد مرتضى منصور، والمهندس هاني زادة، والمستشار محمود العسال، وشريف حسين، والمستشار القانوني محمود خالد، أعضاء مجلس إدارة الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، استعدادًا لتسلم النادي بعد انتهاء اللجنة المعنية من وزارة الرياضة من أعمالها.

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لاعبو الزمالك يستقبلون أحمد مرتضى منصور

والتقط أعضاء مجلس الإدارة العائد بحكم المحكمة مجموعة من الصور التذكارية مع أعضاء النادي.

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لاعبو الزمالك يستقبلون أحمد مرتضى منصور

من جانبه، قال هاني زادة، إن قرار المحكمة رد الاعتبار إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، مشددا على تقديره لدور المستشار مرتضى منصور وصبره خلال المدة الماضية.

وفي السياق نفسه، أشار المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، إلى أن أصعب ما يواجه المجلس هو استعادة الوضع الطبيعي لنادي الزمالك، إضافة إلى الاهتمام بفرق الكرة، واستعادة بريقها، إضافة إلى ملفات التجديد للاعبين وهي أصعب المهام في هذه الفترة

نادي الزمالك احمد مرتضى منصور مرتضى منصور مجلس إدارة نادي الزمالك عودة مجلس إدارة نادي الزمالك

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