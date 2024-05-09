"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 36 درجة

كشفت الكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس في محافظات مصر، مشيرة إلى أن الطقس شديد الحرارة خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وقالت "غانم"، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن درجات الحرارة بدأت ترتفع منذ أمس وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن اليوم ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأضافت أن الارتفاعات في درجات الحرارة مؤقتة؛ بسبب تأثرنا بمنخفض جوي في غرب البلاد تصاحبه كتل هوائية جنوبية قادمة من المناطق الصحراوية، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، بالإضافة إلى تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ومزيد من الارتفاع في قيم درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 36 درجة مئوية في الظل أي أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من 5 إلى 6 درجات، كما تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى إلى 27 درجة مئوية خلال فترة الليل، لتكون الأجواء مائلة للحرارة.