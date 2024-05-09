الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير مستشفى الباجور التخصصى: المشاركة المجتمعية ساهمت فى إضافة غرفة عناية مركزة

غرية العناية الجديدة
غرية العناية الجديدة بمستشفى الباجور

أعلن الدكتور وليد الشريف، مدير مستشفى الباجور التخصصي، بمحافظة المنوفية، عن إضافة جديدة للمستشفى خدمة لأهالي المحافظة، وهي إضافة غرفة عناية مركزة مكونة من 6 أسرة بالمشاركة المجتمعية.

وبلغت قيمة الوحدة الجديدة للعناية المركزة، والتي دخلت الخدمة بالفعل 2 مليون جنيه، وبذلك يصبح عدد أسرة العناية بمستشفى الباجور التخصصي 25 سريرًا لخدمة أهالي المركز والحالات الحرجة التي تصل للمستشفى.

ويشهد مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية، خلال الفترة الحالية، تطويرًا في الإمكانيات التي من شأنها أن تضيف خدمات كبيرة للأهالي، وأصبح يجرى به العديد من العمليات المتقدمة، وذلك بالاستعانة بأساتذة واستشاريين، وتسعى إدارة المستشفى لتوفير الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة المتقدمة، خاصة أن المستشفى هو الملاذ الأول لحوادث الطريق الإقليمي بالمنوفية.

وعلى صعيد آخر منفصل، قامت فرق المبادرات الرئاسية بصحة المنوفية بتكثيف أنشطة المبادرات الخاصة بالاعتلال الكلوى ودعم صحة المرأة وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية للقولون والبروستاتا والرئة وعنق الرحم، وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة من خلال 511 فرقة، وبلغ عدد الخدمات المقدمة 11684 خدمة.

شملت في مجال صحة المرأة عدد 309 زيارات أولية، 3543 زيارة دورية، وعدد 3003 اعتلال كلوي، 4829 أورام سرطانية، 293 طوارئ، 850 أشعة عادية، 164 أشعة مقطعية.

كما قامت فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي بالمديرية والإدارات الصحية بعمل توعية صحية مكثفة فى مختلف الموضوعات الصحية من خلال 29 فرقة، وبلغ عدد المستفيدين 2347 وخاصة التوعية الخاصة بخطورة تناول الأسماك المملحة والمدخنة فى شم النسيم.                                                  

وقام الفريق العلاجي بالمرور على جميع المستشفيات بالمحافظة من خلال مسئولي العلاجي بالمديرية والإدارات، حيث تمت متابعة الانضباط الإداري وحالات الاستقبال والطوارئ وأرصدة الدم، والتأكد من التعامل مع حالات الطوارئ، وبلغ تردد العيادات بالمستشفيات 1748، الحوادث 34، حالات الاستقبال والطوارئ 2596، والتسمم الغذائي 5 حالات.

كما تمت متابعة حالة الديزل بالمستشفيات، حيث قامت إدارة السلامة والصحة المهنية بمتابعة كفاءة المصاعد والديزل وشبكة الغازات وتانكات الأكسجين وكفايته بالأسطوانات وعدم وجود أعطال بالشبكة.

محافظة صحة المنوفية مستشفى الباجور المشاركة المجتمعية غرفة عناية جديدة

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