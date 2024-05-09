الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"الوقت.. خارج الوحدة" في ضيافة صالون المرايا الأدبي

غلاف الديوان
غلاف الديوان

الوقت.. خارج الوحدة، ديوان شعري للشاعرة نجاة علي، والصادر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، محور أمسية جديدة من أمسيات صاولن المرايا الأدبي.

تفاصيل مناقشة الوقت.. خارج الوحدة

تحل الشاعرة نجاة علي، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون المرايا الأدبي، والذي تنظمه المرايا للثقافة والفنون، بمقرها الكائن في 23 شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، لمناقشة ديوانها الشعري والصادر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت عنوان "الوقت.. خارج الوحدة"، وذلك في السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو الجاري.

ويتناول ديوان "الوقت.. خارج الوحدة"، للشاعرة نجاة علي، بالنقاش والنقد والتحليل كل من: المفكر والباحث دكتور نبيل عبدالفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الناقد دكتور عادل ضرغام، أستاذ الأدب الحديث والنقد  الأدبي بكلية دار العلوم، والناقد دكتور محمود عبدالباري، ويدير الأمسية الكاتب الروائي الشاب على قطب.


يذكر أن الشاعرة نجاة علي  حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي من كلية الآداب جامعة القاهرة، وفضلا عن ديوانها "الوقت.. خارج الوحدة"، سبق وصدر لها من قبل ثلاثة دواوين شعرية هي،:"كائن خرافي غايته الثرثرة"،"حائط مشقوق"، مثل شفرة سكين" كما أصدرت كتابين نقديين: "المفارقة في قصص يوسف إدريس القصيرة" و"الراوي في روايات نجيب محفوظ".


كما حازت نجاة على عدة جوائز أدبية من بينها جائزة طنجة بالمغرب 2009، وجائزة بيروت 39 عام 2010 وجائزة نجيب محفوظ في النقد الأدبي  عن مؤسسة أخبار اليوم عام 2017. 

وعن ديوان "الوقت.. خارج الوحدة"، يذهب الناقد دكتور محمد سمير عبدالسلام، إلى أن: "وتنسج الذات صورة شعرية بصرية وسمعية للبحارة في قصيدة البحارة؛ ونلاحظ أن صورة البحارة قد تلتبس بالنماذج الرمزية والأدبية الكامنة في الذاكرة الجمعية؛ وقد تذكرنا بحياة مشاهد الأدب، والأجواء الخيالية التي ارتبطت بالبحر مثل أجواء العاصفة لشكسبير، وموبي ديك لميلفل، ومسرحيات أونيل، وأجواء منارات سان جون بيرس؛ ولكن صورة البحارة عند د. نجاة علي توحي بأنهم يمارسون نوعا من التدمير الاستعاري الرمزي الداخلي؛ ويقعون ضمن حالة إغواء إبداعية تتراوح بين المحو، والوجود في خطاب الساردة؛ إنهم يتجاوزون الموت والحياة في موت استعاري مؤجل، وحياة استعارية مؤجلة تذكرنا بخطا بدريدا عن وقوع الدال بين المحو والتجلي في الأثر.

الوقت خارج الوحدة صالون المرايا الأدبي الشاعرة نجاة علي الكاتب والمفكر دكتور نبيل عبد الفتاح الناقد دكتور عادل ضرغام الوقت

مواد متعلقة

"المواطنة ونبذ ثقافة الكراهية" على طاولة الأعلى للثقافة.. اليوم

أبرزها "راهن الرواية العربية ومستقبلها" بمنتدى أوراق.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

الأكثر قراءة

تفاصيل مفزعة في التحقيق مع المتهمين بتعذيب "طفلة الوراق"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كواليس قتل فتاة بـ10 طعنات على يد خطيبها في أسيوط

"Hind’s Hall".. الرابر الأمريكي ماكليمور يشعل حفلا في نيوزيلندا بأغنيته لفلسطين

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

التحقيق في اتهام هاني شاكر بسرقة أغنية "رحماكي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس