أبرزها "راهن الرواية العربية ومستقبلها" بمنتدى أوراق.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

راهن الرواية العربية ومستقبلها، لقاء جديد من أمسيات منتدي أوراق، وإحدى فعاليات وأنشطة اليوم الخميس، التاسع من مايو 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

راهن الرواية العربية ومستقبلها

ففي السابعة مساء، وتحت عنوان “راهن الرواية العربية ومستقبلها”، يعقد في السابعة مساء، لقاء جديد من لقاءات منتدي أوراق، والذي تنظمه مؤسسة الدستور، وذلك بمقر الجريدة الكائن في 16 شارع مصدق الدقي، بمشاركة باقة من الكتاب والمثقفين.

ويشارك في الأمسية كل من: الروائية الكبيرة سلوي بكر، الروائى أحمد صبري أبو الفتوح، الكاتبة والناقدة دكتورة لنا عبد الرحمن، الروائي حمدي الجزار، الناقد دكتور يسري عبد الله.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تنطلق في الخامسة والنصف مساء، فعاليات ملتقي الإسكندرية الأول لـ السرد العربي، والذي ينظمه مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية ويستمر حتى الجمعة 10 مايو الجاري.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

وفي أجندة الدستور الثقافية، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الخميس عددا من الأنشطة عبر مراكزه الإبداعية. ففي السابعة مساء، تحتضن سينما الهناجر بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، لقاء جديدة من لقاءات صالون “كلام ف السيما”، مع المخرج أشرف فايق.

تتناول الأمسية مشوار الفنان صلاح السعدنى "عمدة التشخيص في بر مصر" واستعراض مسيرته الفنية وأبرز الأدوار في مشواره الفني.

في ذات السياق، وفي الثامنة مساء، تعقد بمركز إبداع بيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك بشارع المعز بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالاذاعة المصرية، لقاء جديد من لقاءات صالون “مقامات”.

يستضيف الصالون الفنان دكتور مازن عادل دراز مؤسس فرقة "أكابيلا مصرية"، تدعيما لفكرة الأكابيلا القائم بشكل أساسى في إبداع الألحان على الأصوات البشرية من دون الآلات الموسيقية في إطار علمي أكاديمي على أساس التصنيف العلمي لأصوات الرجال والنساء أسوة بفرق الأكابيلا المنتشرة في أنحاء العالم، ففريق أكابيلا مصرية يقدم هذا النوع من الفن بشكل احترافي يرتفي بمستوى هذه الفرق العالمية٠

وفي أجندة الدستور الثقافية، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، حفلًا فنيًا لفرقة "حبايبنا" بقيادة الفنان ماجد سليمان، وذلك في الثامنة مساء.

حفل إطلاق كتاب كواليس الانتقال في السودان

وفي السابعة مساء، وضمن فعاليات أجندة الدستور الثقافية، تعقد بمكتبة البلد، بمقرها الكائن أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب “كواليس الانتقال في السودان”، والصادر عن دار النسيم للنشر، للكاتب فايز الشيخ السليك، ويناقش الكتاب، الكاتب خالد محمود، ويدير اللقاء الباحث خالد طه.

وفي ذات السياق ونفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، حفل توقيع ومناقشة كتاب “فن الشارع”، للكاتب سيد عبد الحفيظ، ويناقشه الباحث كريم جمال.

حفلات دار الأوبرا

وفي أجندة الدستور الثقافية، تنظم دار الأوبرا المصرية عددا من الأنشطة والفعاليات اليوم. ففي الثامنة والنصف مساء، يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الأسكندرية، حفلا لفرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام. ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة والنصف مساء ــ يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، باليه "الجمال النائم"، والذي تقدمه فرقة باليه القاهرة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة.

كما يحتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة بالزمالك، في الثامنة والنصف مساء، حفل مجموعات الأوبرا لموسيقي الحجرة بمصاحبة الفنان مدحت عبد السلام.

كما تستضيف قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، معرض "بداية جديدة"، للفنان أحمد مصطفى أمين ويفتتح المعرض فى السادسة والنصف مساء اليوم ويستمر حتي الأربعاء 15 مايو.

يضم المعرض 24 لوحة بمقاسات مختلفة منفذة بخامات متعددة، تعكس فكرة إستحالة العودة للماضى لصنع بداية جديدة وضرورة الإنطلاق إلي المستقبل لتحقيق النجاح.

وفي السابعة مساء، تعقد بدار بتانة للنشر، بمقرها الكائن بميدان باب اللوق، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب “خصمان وصديقان”، والصادر عن بتانة للنشر، للكاتب د. محمد عزام، ويناقشه كلا من: مهندس زياد عبد التواب، دكتور محمد خليف، وتدير الأمسية د. انتصار محمد.