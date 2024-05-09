المدير الإقليمى للهيئة الألمانية للتبادل العلمى فى ألسن عين شمس

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بـجامعة عين شمس، المدير الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي الدكتور كارستن فالبينر وبرفقته ريهام الفقي، المنسق العام لبرامج اللغة الألمانية وآدابها بمصر، بحضور الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نهلة ناجي، رئيس قسم اللغة الألمانية، والدكتور عبدالحميد مرزوق، والدكتور عاصم عزالدين العمارى، بقسم اللغة الألمانية.

استهدفت الزيارة للوفد بحث تعزيز أواصر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، حيث عرفت أ.د. سلوى رشاد، عميد الكلية، بتاريخ كلية الألسن العريقة وبأقسام الكلية المختلفة وبالشراكات الدولية التي تجمع الألسن مع مختلف المؤسسات الدولية وبالبرامج الجديدة في إطار نظام الساعات المعتمدة

كما عرض أ.د. أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الفرص والتحديات التي تواجه الدراسات الإنسانية في عالم متغير وأهمية دعم الابتكار والأبحاث البينية، وقد طرح د. فالبينر رؤيته عن التعاون المستقبلي في مجال الدراسات الإنسانية، وعن دعم خريجي برامج اللغة الألمانية عن طريق ربط الهيئات والمؤسسات الألمانية بالخريجين المتميزين من أقسام اللغة الألمانية وتحقيق فائدة متبادلة بذلك للجانبين المصري والألماني.

وأشارت ا.د. نهلة ناجي توفيق، للتعاون الوثيق الممتد ولحرص قسم اللغة الألمانية على تطوير المقررات الدراسية والتركيز على تنمية مهارة التواصل بين الثقافات بشكل مستمر لمواكبة متطلبات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.

وقامت الدكتور سلوى رشاد بمنح الدكتور كارستن فالبينر درع كلية الألسن جامعة عين شمس تقديرا لجهوده في دعم التعاون المشترك، كما قامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية في الكلية للتعرف على البرامج الجديدة المميزة في مجال الترجمة المتخصصة التي تراعي متطلبات سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة، ولتفقد قاعات الاختبارات الإلكترونية التي تسع أكثر من ٧٠٠ طالب وتواكب الاشتراطات الحديثة لإجراء الاختبارات الإلكترونية على مستوى دولي.

وأعقب ذلك لقاء د. كارستن فالبينر والسيدة ريهام الفقي مع الأساتذة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بحضور د. عبدالحميد مرزوق، ود. عاصم العماري، ود. سمر منير، ود. إيهاب عادل، حيث طرح الزملاء مقترحاتهم القيمة لدعم التعاون المشترك ولإقامة مختلف الفعاليات العلمية مع الجانب الألماني، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول كل ما هو جديد فيما يخص برامج الدعم المقدمة من الجانب الألماني والتي تركز على أهمية بناء القدرات ونقل الخبرات والجانب التطبيقي، وقد أعقب ذلك لقاء د. فالبينر مع الطلاب وذلك بمناسبة حصول عدد كبير من طلاب الألسن على منحة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي للاشتراك في دورة لغة مكثفة لمدة شهر في إحدى الجامعات الألمانية في العطلة الصيفية، وقد دار نقاش ثري بينه والطلاب عرضوا فيه أسئلتهم الخاصة بزيارتهم المرتقبة لألمانيا وقد قامت السيدة ريهام الفقي بالإجابة عن أسئلتهم وتقديم النصائح المفيدة لهم لتحقيق أعلى استفادة من الدورة الصيفية في ألمانيا. جدير بالذكر أن قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس قد حصل في٢٤ أبريل ٢٠٢٤ على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.