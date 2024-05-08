"الشعب الجمهورى": تأكيد فلسطين على دور مصر يبرز العلاقة الوطيدة بين البلدين

قال المهندس عمرو عويضة، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن القيادة السياسية تلعب دورًا كبيرًا للوصول إلى حل ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف عويضة، أن مصر دائمًا ما تؤكد التزامها بالتصالح والسلام في المنطقة، لاسيما أنها تتابع المفاوضات على أعلى المستويات، كما أن تأكيد الفلسطينيين على دور مصر كشريك لهم في الدم والتاريخ والمصير يبرز العلاقة الوطيدة بين البلدين.

وأشار أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بالشعب الجمهوري، إلى أن حديث فلسطين حول جهود مصر يعكس الروابط العميقة التي تربط الشعبين، وتعزز الثقة في قدرة مصر على المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح "عويضة" أنّ الهدف من الحرب على قطاع غزة هو محاولة السيطرة على كل المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخرق اتفاقياتها من خلال احتلال معبر رفح والجزء الواصل بين معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، وهي رسالة موجهة لمصر، ولكن مصر ردت على هذا بأنها جاهزة لكل السيناريوهات.