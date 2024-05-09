كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض؟​.. هيئة الدواء تجيب

قدمت هيئة الدواء المصرية عدد من النصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض، وذلك فى تقرير رسمى لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وجائت نصائح هيئة الدواء كالتالي:

١- ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.​

٢- وسائل منع الحمل: بعض وسائل منع الحمل الهرمونية، تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة ٢٠٪ ويجب الرجوع للطبيب لمعرفة الوسيلة المناسبة لكل سيدة.​

٣- تجنب المواد المسرطنة: هناك العديد من المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب السرطان، خاصة في حالة وجود عوامل خطر أخرى للإصابة بالسرطان، مثل التاريخ العائلي أو الطفرة الجينية. ​

٤- الحمل والرضاعة الطبيعية: النساء اللاتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية أقل عُرضة للإصابة بسرطان المبيض​

٥ - تجنب التدخين والكحول.​

الأعراض الشائعة لسرطان المبيض

وقالت هيئة الدواء المصرية إن هناك عدد من الأعراض الشائعة لسرطان المبيض والتى تتمثل فى النقاط التالية..

- الانتفاخ الشعور بالامتلاء أو زيادة حجم البطن

- فقدان الشهية والوزن والشعور بالشبع بسرعة

- ألم فى منطقة الحوض و/ أو البطن

- رغبة ملحة للتبول و/ أو زيادة مرات الرغبة في التبول

- تغيرات في عادات الأمعاء من إسهال أو إمساك

- الانتفاخ، الشعور بالامتلاء أو زيادة حجم البطن

- نزيف مهبلي غير طبيعي