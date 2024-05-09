الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التربية والتعليم" تبدأ اليوم تسليم أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية

طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس 9 مايو، تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية "صناعي - زراعي - تجاري – فندقي"، استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسى الحالي، التي تنطلق 25 مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن لجان الإدارة ستتسلم تشكيل رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير الامتحان والتكاليف الخاصة بهم من لجنة الإدارة المركزية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢، كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم مندوبي المدارس التكاليف الخاصة بكافة المنتدبين لأعمال سير الامتحان يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024.

وزير التربية والتعليم يؤكد على أهمية تأمين لجان الامتحانات

وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية تأمين اللجان التي تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

وطالب الوزير بالتنبيه على كل عضو لجنة الإدارة بعدم التدخل المباشر فى عمل رئيس اللجنة، وضررورة التواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميًا وفي حينها، ليتخذ رئيس لجنة الإدارة الإجراءات المناسبة مع رئيس اللجنة.

كما وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق كافة الإجراءات المتعلقة بضبط لجان سير الامتحانات وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية، وكذلك منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

التربية والتعليم أرقام الجلوس الدكتور رضا حجازي طلاب الدبلومات الفنية لجان سير الامتحانات

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