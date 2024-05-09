الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الخميس 9-5-2024 والعملات الأجنبية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم، الخميس الموافق 9 مايو 2024، استقرارا في بداية التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، كما ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين والتجار المهتمين بالاستثمار.

سعر الدولار اليوم الخميس 9-5-2024 والعملات الأجنبية 

ولذا ينشر "الدستور" خلال التقرير التالي آخر تحديث لسعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.

سعر الدولار اليوم الخميس 2024 تحديث لحظي

استقر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 في بداية التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر ومكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر استقرارًا اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري، 47.51 جنيه للشراء مقابل 47.61 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، استقرارا ايضًا مقابل الجنيه المصري، 47.51 جنيه للشراء، و47.61  جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-5-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 9 مايو 2024 في البنك التجاري الدولي استقرارا ليبلغ 47.50 جنيه للشراء 47.60 جنيها للبيع

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس

سجلت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، استقرارا في بداية التعاملات واليك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.23 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيه للشراء، و59.65 جنيه للبيع. 

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