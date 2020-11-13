رغم عجزه الجنسي.. أيمن نور جمع بين مذيعتين دون زواج وراود ثالثة عن نفسها

ينفق الإخواني الهارب أيمن نور، الأموال التي يسرقها من وراء إدارته قناة الشرق القطرية، على تجارة العقارات والمتعة الجنسية مع النساء.فضيحة جديدة كشفها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مؤكدًا في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن أيمن نور رجل مضطرب في حياته الخاصة.وكشف الباز عن سبب انفصال جميلة إسماعيل بعد خروج أيمن نور من السجن رغم مساندتها له ووقوفها معه، قائلا: "ضبطته متلبسا بخيانتها في فراش الزوجية".واستكمل: "نور يعاني من أمراض كثيرة ولديه عجز جنسي، وكل المحيطين به يعلمون هذا الأمر، لذلك هو يحب الظهور مع النساء، ويعدد علاقاته بهم، ليغطي على هذا الأمر".واستكمل أنه كانت هناك مذيعة تدعى فيروز حليم، كانت تعمل في قناة الشرق، وراودها أيمن نور عن نفسها، وحاول أن يقيم معها علاقة جنسية، ولكنها رفضته، وذهبت للاستنجاد بالقطب الإخواني الآخر عزام التميمي، الذي أغاثها منه وتزوجها عرفيًا.وواصل أن أيمن نور كانت له علاقة أيضا بمذيعة أخرى تدعى ديما وهي سورية، وكان تعيش معه هو ودعاء حسن في منزل واحد دون زواج، إلى أن حدثت مشكلة كبيرة بينها وبين دعاء وهربت ديما.وتابع أنه بالإضافة لهذا الأمر لا يسأل أحد الآن عن مصير المذيعة عزة الحناوي التي هربت من تركيا وقناة الشرق بسبب أفعال أيمن نور.