أستاذ اقتصاد: يجب على الجهاز المصرفى تفعيل دوره فى سلاسل الإمداد وتسهيل إجراءات الاستثمار

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة عين شمس، إن الاقتصاد المصري يفتقر إلى التنوع، والقدرة على مواجهة الصدمات.

وأضافت خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الاقتصاد المصري يفتقر إلى القدرة التنافسية، لافتا إلى أن هناك جهود قوية في كافة المجالات.

وأوضحت أن سرعة الحركة للمورد تتطلب قرارات وآثارها على الفترات القصيرة ثم المتوسطة ثم الطويلة، مبينة: "نحتاج استراتيجية للصناعة داخل الدولة المصرية، حتى يقود الصناعة الاقتصاد المصري.

وأكدت أن كل قطاع يعمل بمفرده، ولابد من تشجيع التصدير بوضع حوافز لعدد معين من السلع، موضحة أنه يجب إعادة هيكلية شاملة للمجعات الصناعية داخل المحافظات لدعم الصناعات الصغيرة.

وواصلت: "الأخطاء بمدينة "الأثاث" في دمياط معروفة ومعالجتها ضرورة ولاتأخذ وقت"، مشيرة إلى أن مصر من أقل الدول التي استفادت من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد وهذا يعني أننا نفتقر وجود علاقات دولية في التجارة الخارجية.

وأكملت: "لانملك سياسة تجارية واضحة، أو استراتيجية التدريب والتشغيل، والتي طالب بها الرئيس السيسي، وللعلم أنها موموجودة في "الأدراج"، ولم يتم تفعيلها".

وأكدت وجود خلل بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، منذ السبعينات، وخلل بين الإدخار والاستثمار، ويجب على الجهاز المصرفي تفعيل دوره في سلاسل الإمداد وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وشددت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة عين شمس، على التريث وعدم بيع الأصول بدون دراسة جيدة، والاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية لأنها هي الأمثل.