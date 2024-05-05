الأحد 05 مايو 2024
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سياسي

البرلمان: تعديل "فيتش" نظرتها المستقبلية لمصر دليل تعافى الاقتصاد المصرى

علي نور حسين
علي نور حسين

قال علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة في غاية الأهمية من التعافي، وتجاوز الآثار السيئة للأزمات المحلية والخارجية منذ جائحة كورونا، لافتا أن المؤسسات الدولية تتابع عودة الاقتصاد المصري وتعافيه.

وأشار نور، في تصريح اليوم، إلى تصنيف وكالة فيتش الدولية وتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، قائلا: ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى، كما يعد شهادة جديدة لتعافي الاقتصاد المصري بعد أن اكتسبت الحكومة صفقات كبيرة جدا، واستطاعت وفق توجيهات الرئيسي السيسي إبرام صفقة رأس الحكمة والاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

أضاف عضو صناعة البرلمان أن تعافي الاقتصاد بدأ يظهر فعليا في انخفاض الأسعار وتوحيد سعر الصرف وتوافر السيولة الدولارية، ما يؤكد نجاح خطط الاصلاح الاقتصادي بقيادة السيسي ورؤيته، مضيفا: أن مصر تسعى للسيطرة على التضخم ودعم دور القطاع الخاص ورفع معيشة المواطنين وإحداث حالة رواج اقتصادي حقيقي.

واختتم عضو مجلس النواب حديثه بالإشارة إلى الخطة الاستثمارية للعام المقبل التي ستركز على الصحة والتعليم وبرنامج حياة كريمة وتستهدف تحسين معيشة المواطنين ودعم القطاع الخاص، والاستثمار في المشروعات التنموية الضخمة لتحسين حياة المواطن المصري.

من جانبه، هنأ حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية والأقباط بمناسبة عيد القيامة، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر ترابط وتكامل شعبها، في مواجهة المكائد التي يحاول أهل الشر استخدامها من أجل النيل من حالة التلاحم التي تميز الشعب المصري.

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