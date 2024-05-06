أشرف أبوالهول لـ"الشاهد": حماس ظهرت بمساعدة إسرائيلية لمواجهة المقاومة العلمانية

قال أشرف أبوالهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن المقاومة في السبعينات والثمانينات كانت معظمها يقودها اليسار الفلسطيني، وكان جزء كبير من قيادات المقاومة قيادات مسيحية فلسطينية أو مسيحية عربية.

وأضاف "أبو الهول"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "إسرائيل قررت أنه لكي تضرب فكرة اليسار والمقاومة العلمانية ساعدت في ظهور حماس لتكون بطابع إسلامي".

وتابع: "التيار الديني المحافظ الذي سينشغل أكثر بمواجهة اليسار وليس مواجهة الاحتلال، فسمحت إسرائيل بإنشاء ما سُمي بالمجمع الإسلامي الذي يعد الحاضنة الأولى لحماس".