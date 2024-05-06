أشرف أبو الهول لـ"الشاهد": نتنياهو هو من سهل دخول الأسلحة لحماس

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن كل تصريحات المعارضة الإسرائيلية تحذر نتنياهو من حماس ولماذا لا يدمرها.

وأضاف "أبو الهول" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نتنياهو في كل انتخابات يطلع يقول أنا اللي محافظ على الانقسام بين الفصائل".

وتابع: "جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي عندما خرج نتنياهو وقال إن الأسلحة تأتي لحماس عن طريق الجانب المصري قالوا له لا، أنت كنت شايف إن في سفن في البحر المتوسط ترمي أسلحة في اتجاه حماس وسهل دخول الأموال أيضًا".