"خصمان وصديقان".. البشر وتكنولوجيات المعلومات بـ"بتانة"

تستضيف مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع حفل توقيع ومناقشة كتاب "خصمان وصديقان.. البشر وتكنولوجيا المعلومات" للدكتور محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، وذلك يوم الخميس الموافق 9 مايو في تمام السابعة مساءً.

يناقش الكتاب الدكتور محمد خليف، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، والمهندس زياد عبد التواب، عضو اللجنة، وتدير اللقاء الدكتورة انتصار محمد.

نبذة عن كتاب "خصمان وصديقان"

عالمنا أصبح متصلًا بلا نقطة للعودة، لذا مصير البشرية أصبح واحدًا، من خلال ارتباط عضويّ لا يمكن فصله، بسبب ثورة المعلومات والاتصالات، سواء كان ذلك بمحض إرادتنا أم لا، أكثر من نصف البشرية يعيشون في عالم جديد، عالم الإنترنت؛ عالم بداخله عوالم أخرى لا نهائية، من صنع خيالنا، عالم بلا حدود أو ضوابط، نراه كل يوم، ونعيش فيه ونتعايش مع الغرباء به، من خلف شاشات هواتفنا المحمولة وحاسباتنا الشخصية.

لقد غيرت التكنولوجيا حياتنا، سواء أكان بالإيجاب أم السلب، فكل منا يرى الأمر من زاوية مختلفة عبر شاشة هاتفه، ولكن هناك دومًا حقيقة واحدة، وهي أنه كلما تطورت التكنولوجيا أصبحت حياتنا أكثر يسرًا وسهولة، وهذا ليس في عصرنا الحالي فقط، فكل محطات التقدم البشري على مدار التاريخ كانت التكنولوجيا هي الأساس والمحرك والمحفز لها!.

"العالم إكس والإمبراطوريات الجديدة"

وللدكتور محمد عزام كتاب آخر صدر من قبل تحت عنوان "العالم إكس والإمبراطوريات الجديدة.. حول مستقبل العالم في ظل التسارع التكنولوجي" عن دار نهضة مصر؛ وجاء فى مقدمة الكتاب؛ بحسب مؤلفه: "منذ زمن طويل وأنا مؤمن بأن رحلة المعرفة تبدأ، ولكن لا تنتهي إلا بنهاية العمر، وأنه في عصر الانفجار المعلوماتي وإتاحة المعارف بمجرد الضغط على مفتاح لوحة مفاتيح الحاسب الشخصي أو الهاتف المحمول، أصبح "الجهل" هو الاختيار؛ لذا دائمًا أضع أمام عيني دومًا الحكمة الأفلاطونية الخالدة والتي تقول "أنا أكثر الناس حكمة على وجه الأرض؛ وذلك لأنني أعرف شيئًا واحدًا، وهو أنني لا أعرف شيئًا".