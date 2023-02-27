الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للراغبين في الحج.. تكلفة حج القرعة 2023 وطرق الدفع للفائزين

الحج
الحج

يبدأ موسم الحج في يونيو  المقبل، لكن من الآن يهتم الراغبية في حج القرعة في التقديم بعد أن اعلنت وزارة الداخلية المصرية  _ الجهة المسؤولة عن تنظيم  حج القرعة في مصر _  عن بدء التقديم وتلقي الطلبات ممن يستوفوا الشروط من مختلف المحافظات.

موعد التقديم في حج القرعة 2023

أوضحت وزارة الداخلية للراغبين في أداء مناسك الحج عن طريق نظام القرعة، و بدأت وزارة الداخلية في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1444هـ من المواطنين الثلاثاء الماضي الموافق 21 فبراير 2023، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم 6 مارس 2023 المقبل.

رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية موسم 2023-1444

أسعار حج القرعة 2023

ويتسأل آلاف الراغبين في أداء فريضة الحج في معرفة تكاليف حج القرعة دون تذاكر طيران لهذا الموسم حسبما قررت وزارة الداخلية ومن جانبها كشفت وزارة الداخلية، أن تكلفة حج القرعة 2023 لهذا العام، يبلغ 94 ألف و490 جنيه، وذلك لمن فاز بالقرعة.

وأشارت الداخلية أن تكلفة الحج في البرنامج تبدأ من 74 ألف و500 جنيه، بدون تذاكر الطيران، وتشمل وصك الهدي للأضاحي على الأراضي الشريفة.

سعر تذكرة الطيران لأداء فريضة الحج .. نظام حج القرعة

كما أوضحت وزارة الداخلية للمواطنين أن سعر تذاكر الطيران بقيمة 19 ألفا و990 جنيه علي خطوط مصر للطيران، وسيتم الدفع لحج القرعة 2023 بوزارة الداخلية دون تذكرة الطيران منذ بدء التحصيل يوم الأحد الماضي الموافق 26 فبراير 2023.

كيفية التقديم في حج القرعة 2023

قي بيان الداخلية اوضح أن التقديم في حج القرعة 2023 يتم عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الإدارة العامة للشئون الإدارية بـ بوابة وزارة الداخلية، ويمكن الدخول  عليه من هنا، أو الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، أو التقديم في جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن.

طرق الدفع لـ حج القرعة 2023

أوضحت الداخلية أن المواطنين الفائزين في حج القرعة يمكنهم الدفع من خلال التوجه الي فروع البنوك المصرية، التي من بينها «الأهلى، مصر، القاهرة»، وتيسيرا على الفئزين في القرى والمنطاق البعيدة عن فروع البنوك فيمكن دفع تكلفة الحج بالقرعة أيضاً في مكاتب الهيئة العامة لمكاتب البريد في مختلف المحافظات الدفع من خلال منظومة الدفع الحكومية على الكود المخصص لذلك.

الحج حج القرعة وزارة الداخلية أسعار حج القرعة سعر تذكرة الطيران

مواد متعلقة

«يا رايحين للنبي الغالي».. الداخلية تُعلن شروط وضوابط قرعة الحج 2023 (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

«زيارة نادرة».. «القاهرة الإخبارية» تعرض لحظة استقلال وزيرى خارجية مصر وتركيا طائرة عسكرية

خبير سياحي: الدولة مهتمة بتطوير البنية التحتية في سيناء بشكل كبير

المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة خزينة سلاح وذخيرة تابعة للأمن بالشرقية

لجنة المنشآت بجامعة سوهاج تناقش آليات العمل خلال الفترة المقبلة

تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالشرقية لـ23 ألف منتفعة خلال يومين

وزيرة التعاون الدولى: الأمن الغذائى أولوية قصوى للحكومة فى هذا التوقيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلى فى البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي