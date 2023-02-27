للراغبين في الحج.. تكلفة حج القرعة 2023 وطرق الدفع للفائزين

يبدأ موسم الحج في يونيو المقبل، لكن من الآن يهتم الراغبية في حج القرعة في التقديم بعد أن اعلنت وزارة الداخلية المصرية _ الجهة المسؤولة عن تنظيم حج القرعة في مصر _ عن بدء التقديم وتلقي الطلبات ممن يستوفوا الشروط من مختلف المحافظات.

موعد التقديم في حج القرعة 2023

أوضحت وزارة الداخلية للراغبين في أداء مناسك الحج عن طريق نظام القرعة، و بدأت وزارة الداخلية في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1444هـ من المواطنين الثلاثاء الماضي الموافق 21 فبراير 2023، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم 6 مارس 2023 المقبل.

أسعار حج القرعة 2023

ويتسأل آلاف الراغبين في أداء فريضة الحج في معرفة تكاليف حج القرعة دون تذاكر طيران لهذا الموسم حسبما قررت وزارة الداخلية ومن جانبها كشفت وزارة الداخلية، أن تكلفة حج القرعة 2023 لهذا العام، يبلغ 94 ألف و490 جنيه، وذلك لمن فاز بالقرعة.

وأشارت الداخلية أن تكلفة الحج في البرنامج تبدأ من 74 ألف و500 جنيه، بدون تذاكر الطيران، وتشمل وصك الهدي للأضاحي على الأراضي الشريفة.

سعر تذكرة الطيران لأداء فريضة الحج .. نظام حج القرعة

كما أوضحت وزارة الداخلية للمواطنين أن سعر تذاكر الطيران بقيمة 19 ألفا و990 جنيه علي خطوط مصر للطيران، وسيتم الدفع لحج القرعة 2023 بوزارة الداخلية دون تذكرة الطيران منذ بدء التحصيل يوم الأحد الماضي الموافق 26 فبراير 2023.

كيفية التقديم في حج القرعة 2023

قي بيان الداخلية اوضح أن التقديم في حج القرعة 2023 يتم عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الإدارة العامة للشئون الإدارية بـ بوابة وزارة الداخلية، ويمكن الدخول عليه من هنا، أو الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، أو التقديم في جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن.

طرق الدفع لـ حج القرعة 2023

أوضحت الداخلية أن المواطنين الفائزين في حج القرعة يمكنهم الدفع من خلال التوجه الي فروع البنوك المصرية، التي من بينها «الأهلى، مصر، القاهرة»، وتيسيرا على الفئزين في القرى والمنطاق البعيدة عن فروع البنوك فيمكن دفع تكلفة الحج بالقرعة أيضاً في مكاتب الهيئة العامة لمكاتب البريد في مختلف المحافظات الدفع من خلال منظومة الدفع الحكومية على الكود المخصص لذلك.