"أستاذ ورئيس قسم الفن العربي".. شهادات رفقاء المشوار عن الزعيم عادل إمام

نجح في تجسيد العديد من الأدوار التي تمس الشعب، وتناقش العديد من القضايا المهمة للمجتمع، فعند دوره في فيلم "زهايمر" نقاش العديد من الجوانب كالمرض وتأثيره على المصاب، والتعامل مع جشع الأبناء، وفي فيلم "النمر والأنثى" ناقش تأثير المدمن على المحيطين به وعلى نفسه، وفي فيلم "المتسول" ناقش قصة الفتى الريفي الذي يصل إلى خاله في المدينة، ويفشل في كل الأعمال التي يحاول خاله أن يدمجه فيها، وفي فيلم "خلي بالك من عقلك" ناقش دور التعامل مع المريض العقلي وذلك خلال تعامله مع الفنانة شيرهان التي كانت تعاني من مرض عقلي، إنه الزعيم عادل إمام والذي يحتفل اليوم الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ84.

أستاذ ورئيس قسم الفن العربي

ومن جانبها، قالت الإعلامية جاسمين طه زكى، خلال احتفالية خاصة عبر فضائية DMC بعيد ميلاد الزعيم:"أعمال عادل إمام هى تأريخ للمجتمع والشارع المصرى فى التحولات اللى حصلت فيه سواء كانت اجتماعية أو ثقافية، فالزعيم نجح في تحقيق رقم قياسى لم يتكرر فى مصر والعالم العربى فى مسرحية "بودى جارد" والتى استمر عرضها على المسرح أكثر من 11 عاما.. مسرحية تعرض لأكثر من 11 سنة للزعيم عادل إمام".

وأضافت: "عادل إمام أستاذ ورئيس قسم الفن العربي.. هو صاحب السعادة فى كل الوطن العربي.. مشوار طويل تربع من خلاله علي عرش الدراما والسينما والمسرح العربي ونقدم اليوم رسالة خاصة عن الزعيم وللزعيم.. وقدم أدوار متنوعة خاصة به فقط".

إنسان طيب وبسيط جدا وفي الشغل معندوش ياما أرحميني

وقالت الفنانة مشيرة إسماعيل: "أول ما كنا شباب صغيرين واحنا صحاب، وبنحضر أعمال بعض، واشتغلت معاه 3 أعمال ميتكرروش.. إحنا بتوع الأتوبيس، ودموع في عيون وقحة، وسيد الشغال".

وأضافت: “المجموعة التي شاركت معنا في مسلسل ”دموع في عيون وقحة"، كانوا حقيقيين كلهم، وهو عمل رائع"، موضحة: “كنت بتمرن في قصر عابدين، وهما كانوا بيعرضوا في مسرح الجمهورية، وقابل سعيد صالح وصلاح السعدني، وكنا شلة كبيرة وكنا نمشي مع بعض، وندخل نشرب عصير في شارع فؤاد”.

وتابعت: "عادل إمام إنسان طيب وبسيط جدا، لكن في الشغل معندوش ياما أرحميني، أنا كنت ببقي قاعدة في أوضتي بعمل ماكياج واسمع صوت رجله، فأقف على الباب، فيقولي إزاي بتعرفي إن أنا جيت، أقوله بسمع رجلك، وعنده قلق رهيب على الشغل".

أهديت السعادة لملايين من جمهورك

وقالت الفنانة لبلبة: "النهاردة الدنيا كلها بتحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. عملت مع الزعيم مسلسلين مهمين توجوا مشوارى الفني هما صاحب السعادة ومأمون وشركاه.. وأنا بعتبر المسلسلين دول زى 10 أفلام عملتهم مع عادل إمام".

وأضافت: “أحب أقول لـ عادل إمام في عيد ميلاده.. كل سنة وأنت طيب يا أحب إنسان لقلبى.. عمرك يا عدولة ما هتشوف يوم وحش لأنك أهديت السعادة لملايين من جمهورك.. سنين طويلة في المسرح والتليفزيون والإذاعة والسينما اديت السعادة للدنيا كلها الدنيا دمها تقيل من غيرك”.

وتابعت: “عادل إمام وحشنا كلنا، كل كواليس معانا جميلة ولذيذة ومنظمة وبيقعد كتير مع السيناريو والمخرج ولما يبدأ بتبقى كل حاجة منظمة وبيدخل الأوضة ويسلم علينا وناكل مع بعض ونقعد مع بعض وعملت معاه أنجح أفلامى والمسلسلين اللى عملتهم كانوا ناجحين جدا وعملت معاه مسرحية لكن من حظى الوحش أنها لم تصور”.

استطاع أنه يظل على عرش الفن في كل هذه السنوات

وروت الفنانة شيرين ذكرياتها عن تعاونها مع الزعيم عادل إمام، في فيلم “بخيت وعديلة ”قائلة: "لا تُحكى في دقائق، وعادل إمام فنان دقيق للغاية، واستطاع أنه يظل على عرش الفن في كل هذه السنوات، لم يأت الأمر من فراغ ولكن نتاج تعب وجهد كبير".

ولفتت إلى أن زوجة عادل إمام هالة الشلقاني وقفت بجانبه خلال مسيرة حياته الطويلة، قائلة: "الله يكون في عونها أنها اتحملت كل الجمهور في تربية الأولاد، وحياة الفنان الصعبة".

وأوضحت أن عادل إمام يتمتع بكاريزما خطيرة للغاية، وهو شخصية فنية عظيمة للغاية، وقدم أدوار كثيرة، متابعة: "تعلمت منه الكثير، وما زال معطاء ومتأكدة إذا قدم عملا فنيا الآن سيكون مختلف عما قدمه من قبل".

إقبال كبير على “ زهايمر” وعرض في 92 شاشة في العالم العربي

وقالت إسعاد يونس: "عادل إمام حبيب القلب والعمر كله، وتشرفت بإني عرفته من زمان أوي، بطريقة غريبة، حيث كنت في كلية السياحة وكنت الصديقة المقربة لمدام هالة معي في الفصل"، مضيفة:"كنت على خط تماس مع حياته وأعماله، واشتغلت معاه في أفلام غاوي مشاكل، والمتسول، وشعبان تحت الصفر، وأمهات في المنفى، ويعقوبيان".

وعن إعادة عرض فيلم “زهايمر” في دور العرض، أوضحت: “في الدول العربية حدث إقبال كبير حيث يعرض في 92 شاشة في العالم العربي، والإقبال على الفيلم رائع”، متابعة: "بتمنى له أنه يكون رايق وجميل ومبسوط، وعارفة إنه دلوقتي عاوز يلعب مع العيال، وأنا من أنصار اللعب مع الأحفاد، وعادل إمام في الشغل جاد".