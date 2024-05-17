الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تهنئة خاصة لـ الزعيم.. لبلبة: “وحشتنا كلنا.. الدنيا دمها تقيل من غيرك”

لبلبة
لبلبة

احتفلت قناة DMC بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، والذي يوافق اليوم 17 مايو، من خلال سهرة فنية للحديث عن أهم أعماله التي أثرت في الجماهير المصرية والعربية.

وقالت الفنانة لبلبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية DMC :" النهاردة الدنيا كلها بتحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. عملت مع الزعيم مسلسلين مهمين توجوا مشوارى الفني هما صاحب السعادة ومأمون وشركاه.. وأنا بعتبر المسلسلين دول زى 10 أفلام عملتهم مع عادل إمام".


وأضافت: “أحب أقول لـ عادل إمام في عيد ميلاده.. كل سنة وأنت طيب يا أحب إنسان لقلبى.. عمرك يا عدولة ما هتشوف يوم وحش لأنك أهديت السعادة لملايين من جمهورك.. سنين طويلة في المسرح والتليفزيون والإذاعة والسينما اديت السعادة للدنيا كلها الدنيا دمها تقيل من غيرك”.

وتابعت: “عادل إمام وحشنا كلنا، كل كواليس معانا جميلة ولذيذة ومنظمة وبيقعد كتير مع السيناريو والمخرج ولما يبدأ بتبقى كل حاجة منظمة وبيدخل الأوضة ويسلم علينا وناكل مع بعض ونقعد مع بعض وعملت معاه أنجح أفلامى والمسلسلين اللى عملتهم كانوا ناجحين جدا وعملت معاه مسرحية لكن من حظى الوحش أنها لم تصور”.

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