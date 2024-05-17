إلهام شاهين: عادل إمام "حالة خاصة" له الفضل في وجودي

هنأت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، الزعيم عادل إمام، في ذكرى عيد ميلاده، قائلة إنه حالة خاصة جدًا، ومحبوب العالم العربي كله، وليس المصريين فقط، معقبة: "له الفضل في وجود إلهام شاهين، وأول شوت صورته مع الزعيم.. أنا محظوظة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "ON" إن كل بلد أسافر لها يسألوني عن عادل إمام.. ورفع أسم السياحة المصرية والفن، وفيه ناس بتيجي مصر عشانه مخصوص.

وشددت على أنه لا يوجد نجم حقق كل هذه النجومية والجماهيرية، مثل الزعيم عادل إمام في المسرح والدراما والتلفزيون، مشددة على أنه تربع على عرش النجومية لـ 60 عامًا.