الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفي: لولا الموقف المصري لكان تم تصفية القضية الفلسطينية

غزة
غزة

قال علي السيد الكاتب الصحفي، إن لولا الموقف المصري لكان تم تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موقف الرئيس السيسي كان واضحًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر أعلنت رفضها تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين قسريًا، وأن المزاعم الإسرائيلية الكاذبة بشأن غلق معبر رفح من الجانب المصري ما هي إلا محاولة لتبرئة موقفها أمام الرأي العام ومحكمة العدل الدولية. 

وأكد "السيد" على جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها سعت مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار والحرب على غزة والانتهاكات المستمرة والتزام الدولة المصرية قوي تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

غزة قطاع غزة السيسي

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