الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" تعرض فيديوجراف عن خطة "التخطيط" الاستثمارية للمواطن بالفيوم

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديوجراف عن تفاصيل إعلان وزارة التخطيط عن خطة المواطن الاستثمارية في محافظة الفيوم.

وزارة التخطيط تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم
 

ـ  عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 245 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة عام 23 /2024 تبلغ 2.2 مليار جنيه.

ـ  توجيه استثمارات بقيمة 738 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 33%.

ـ توجيه  استثمارات لقطاع التعليم العالي بقيمة 315 مليون جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 228 مليون جنيه بنسبة 10%.

ـ توجيه استثمارات  لقطاع الإسكان 210 ملايين جنيه بنسبة 10%.

ـ توجيه  استثمارات لقطاع الزراعة باستثمارات تبلغ 139 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 575 مليون جنيه بنسبة 27%، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

ـ توجيه نحو 309 ملايين جنيه لتحسين البيئة، ورصف طرق محلية بحوالي 197 مليون جنيه، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 122 مشروعًا.

ـ  وفي قطاع الإسكان يبلغ عدد المشروعات التنموية 32 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 172.5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

تفاصيل إعلان وزارة التخطيط وزارة التخطيط التخطيط الفيوم

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